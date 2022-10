Ceará x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Fluminense entram em campo nesta segunda-feira (31), em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro quer sair da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor quer garantir vaga na Libertadores. O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Pressionado, com oito jogos sem vitória, o Ceará entrou no Z4 após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio. A sequência ruim culminou na demissão de Lucho González, que tinha aproveitamento de apenas 23,3%. O Alvinegro ocupa a 17ª posição e tem os mesmos 34 pontos do Cuiabá, mas com menos triunfos na competição.

A missão da equipe é vencer o Fluminense, que vem embalado depois de desbancar o Corinthians, por 2 a 0, na Neo Química Arena. Os gols foram marcados por German Cano que é o artilheiro do Brasileirão com 20 tentos assinalados. O Tricolor das Laranjeiras está na 4ª colocação, com 58 pontos.

Qual horário A partida válida pela 35ª rodada acontece às 20h, desta segunda-feira (31). Onde assistir A partida será transmitida pelo Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste. ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS) Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Marcos Victor (David Ricardo) e Bruno Pacheco; Richardson, Fernando Sobral, Diego Rigonato (Victor Luís), Vina e Lima; Jô (Cléber). Técnico: Juca Antonello. Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano (Calegari); Yago Felipe, André, Martinelli e PH Ganso; Jhon Arias e German Cano. Técnico: Fernando Diniz. DESFALQUES E RETORNOS Para o confronto, o Ceará tem cerca de seis desfalques. Luiz Otávio tomou o terceiro amarelo contra o Colorado e está suspenso nesta rodada. Os outros desfalques estão no DM Alvinegro, que conta com Messias, Richard Coelho, Lindoso, Mendoza e Matheus Peixoto. Após cumprir suspensão, Richardson deve retornar ao time titular do Ceará. Outro que pode ser opção é o atacante Jhon Vasquez que finalizou transição e voltou aos treinos com bola. Legenda: Artilheiro do Ceará com 20 gols na temporada, 10 no Brasileirão, Mendoza deve desfalcar o Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará SC Pelo lado das Laranjeiras, Felipe Melo tomou o terceiro amarelo contra o Timão e cumpre suspensão automática hoje. Outro que pode ficar de fora é o lateral Calegari, que sentiu desconforto na coxa e vai passar por reavaliação. O Fluminense tem as dúvidas ainda sobre Marcos Felipe, Marrony, Pineida e Caio Paulista que estavam no DM da equipe carioca. JULGAMENTO STJD Após a decisão da 5ª Comissão Disciplinar do STJD, o Ceará foi punido com a perda de mando de campo em seis partidas, sem público, e pagamento de R$ 100 mil. O clube vai mandar os jogos, chancelados pela CBF, a 100 quilômetros da capital cearense. O julgamento que ocorreu sexta-feira, manteve a partida entre Ceará e Fluminense, na Arena Castelão por não ter tempo hábil para a logística dos clubes. O confronto será com portões fechados. FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FLUMINENSE Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Data: 31/10/22 (segunda-feira) Horário: 20h (horário de Brasília) Árbitro: Raphael Claus (FIFA) SP Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Neuza Ines Back (FIFA) SP Quarto Árbitro: Leo Simão Holanda (CE) Árbitro de Vídeo (VAR): Rafael Traci SC

