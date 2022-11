Juca Antonello valoriza empenho do Ceará diante do Fluminense e avisa: 'a luta continua'

O Ceará foi derrotado pelo Fluminense nesta segunda-feira (31), em jogo de abertura da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorreu na Arena Castelão, de portões fechados após punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Sem a presença da torcida, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0. Juca Antonello falou sobre o momento difícil do time que amargou mais uma derrota no torneio.

Juca Antonello Técnico do Ceará A gente sabe que o nosso torcedor está bastante machucado. Todo mundo tem consciência. Ao mesmo tempo, a gente percebe a entrega que esses jogadores estão tendo em campo. O esforço, a dedicação, a luta para fazer com que o jogo fosse competitivo, para jogar com um dos melhores times que jogam futebol hoje. O Fluminense é uma grande equipe e joga um grande futebol. Não estou dando desculpa, mas valorizo sim o esforço que os jogadores tiveram. E assim vai continuar, até o fim. Por isso, falei para eles: nós não vencemos novamente, estamos vindo de uma sequência grande de resultados negativos, mas a luta continua. Ninguém vai abandonar o barco, jogar a toalha… A gente vai até o fim. Até o fim.

O duelo contra o Fluminense foi o nono jogo consecutivo do Alvinegro sem vitória. O time teve dificuldade para criar jogadas de ataque e viu o adversário dominar ditar o ritmo da partida com facilidade.

"A equipe deles tem um jogo bastante envolvente. A gente tentou subir nossa pressão. Algumas vezes a gente conseguiu roubar essa bola. Acredito eu, que se tivesse um pouco mais de capricho, se fosse mais efetivo, talvez a gente conseguisse marcar. O jogo tomou um outro rumo, mas... A equipe competiu, lutou e é isso que fica”, disse Antonello.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (5). A equipe enfrenta o Corinthians em jogo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h30 (de Brasília).

"É continuar trabalhando. Amanhã já tem treino, amanhã tá todo mundo junto. Não há outro jeito. Não há outra forma. É encarar de novo. Trabalhar pensando no Corinthians, outro jogo difícil. A gente vai encarar esse jogo como uma decisão, como foi esse. É se juntar, isso posso afirmar, o grupo está unido, tá junto, tá fechado. Ir até o final. Brigar, competir. A gente poderia ter jogado mais, mas a gente precisa reconhecer o adversário. (O Fluminense) É uma das grandes equipes do futebol brasileiro. A equipe honrou a camisa, e é assim que a gente vai continuar”, concluiu Juca Antonello.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte