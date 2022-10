Michel Macêdo tem lesão de ligamento do joelho direito; veja boletim médico do Ceará

O Ceará divulgou boletim médico antes da partida contra o Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira no Castelão.E nas informações, consta que o lateral-direito Michel Macedo tem lesão de ligamento colateral medial do joelho direito.

Segundo o boletim do clube, ele segue em tratamento com a fisioterapia. Michel Macêdo jogou 17 minutos contra o Internacional, na última quarta-feira entrando no lugar de Nino Paraíba.

Outros desfalques

Além do lateral-direito, o Vovô tem mais 5 desfalques, confira no boletim médico do Ceará:

Lindoso: com tendinite no joelho, segue tratando com a fisioterapia.

Lucas Ribeiro: com lesão ligamentar no joelho direito, realiza fisioterapia pré-operatória.

Matheus Peixoto: Segue em tratamento fisioterápico.

Mendoza: edema na posterior da coxa esquerda.

Messias: lesão muscular na panturrilha esquerda.

