Com quantos pontos o Ceará escapou do rebaixamento em 2018 e 2019? Veja os dados

O Ceará está lutando contra o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. A equipe comandada pelo técnico Lucho González faz uma campanha muito irregular e está próxima da zona de rebaixamento, podendo inclusive entrar no Z-4 ainda nesta quinta-feira (27). Nas temporadas 2018 e 2019 o Alvinegro também esteve perto de cair para a segunda divisão, mas conseguiu escapar do rebaixamento nas rodadas finais da Série A.

2018: ARRANCADA COM LISCA

Em 2018 o Ceará fez um primeiro turno muito ruim e era tido por muitos como rebaixado ainda antes da reta final da competição. Com a chegada do técnico Lisca, a equipe cresceu de rendimento e conseguiu se recuperar no campeonato, garantindo a permanência na elite do futebol brasileiro. Naquela temporada, o Ceará encerrou a Série A na 15ª colocação, somando 44 pontos ao final das 38 rodadas.

2019: EMOÇÃO ATÉ A ÚLTIMA RODADA

Em 2019 o Ceará lutou contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe duelava principalmente contra o Cruzeiro, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. A confirmação da permanência do Alvinegro na Série A do Brasileirão veio apenas na 38ª rodada, quando a equipe empatou com o Botafogo. O Vovô terminou aquela temporada na 16ª colocação, somando 39 pontos ao final das 38 rodadas.

2022: SITUAÇÃO DO CEARÁ NA LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Em 2022 o Ceará mais uma vez tem lutado contra o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. Após 34 jogos disputados, a equipe soma 34 pontos e está a apenas um do Z-4, podendo inclusive entrar na zona nesta quinta-feira (27). Restando quatro jogos para o final do campeonato, o Vovô está dez pontos atrás de sua campanha em 2018 e cinco pontos atrás de sua campanha em 2019.

Até o final da competição ainda são 12 pontos em disputa. As próximas partidas serão determinantes para a permanência ou não da equipe alvinegra na elite do futebol brasileiro. Na próxima rodada, o Ceará recebe o Fluminense na Arena Castelão. A partida acontece na próxima segunda-feira (31), às 20h.