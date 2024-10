Jogadores do Fortaleza, Kuscevic e Kervin Andrade jogam pelas Eliminatórias nesta quinta (10)

Benjamín Kuscevic e Kervin Andrade, jogadores do Fortaleza, podem entrar em campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (10). Eles representam as seleções de Chile e Venezuela, respectivamente.

Às 18h (horário de Brasília), a Venezuela, de Kervin Andrade, enfrenta a Argentina no estádio Monumental de Maturín, em Maturín (VEN). A Venezuela está na sexta colocação, com dez pontos, enquanto a Argentina está na liderança, com 18 pontos.

Já às 21h (horário de Brasília), o Chile, de Benjamín Kuscevic, enfrenta o Brasil no estádio Nacional de Santiago, em Santiago (CHI). O Chile está na nona colocação, com cinco pontos, enquanto o Brasil está na quinta colocação, com dez pontos.

Esta não é a primeira vez que o Fortaleza tem jogadores convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2028, nos Estados Unidos. Benjamín Kuscevic e Kervin Andrade tem sido constantemente convocados por Chile e Venezuela.