Jogadores do Ceará terão planilhas de treinamentos remotos antes de apresentação para 2024; entenda

O ano de 2024 do futebol para o Ceará vai começar no dia 2 de janeiro. O elenco vai iniciar os trabalhos presenciais nessa data, no CT de Porangabuçu. Porém, antes disso, os jogadores que vão começar a temporada com o clube vão receber planilhas de treinamentos remotos a partir do dia 26 de dezembro. A estreia do Ceará na próxima temporada vai está marcada para o dia 21 de janeiro.

Sem conseguir o acesso para a Série A de 2024, o Ceará vai ter pela frente a disputa do Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro Série B.

O Ceará volta aos gramados no dia 21 de janeiro, contra a equipe do Maracanã, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense.

