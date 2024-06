Jogador multicampeão pelo Real Madrid pode ser vendido; veja

O Real Madrid está disposto a vender o lateral Ferland Mendy, multicampeão pelo time espanhol. O jogador de 29 anos tem contrato com o clube merengue até 2025. Segundo informações, internamente acredita-se que o atleta já passou do seu auge profissional. A apuração é do jornal espanhol Relevo.

Ainda segundo informações, Mendy já não vive seu melhor momento físico e vem de recorrentes lesões, sendo esse o ponto crucial para a venda. Da temporada de 2020/21, até a atual, o francês perdeu 54 jogos por estar machucado.

Um ponto importante para a permanência de Mendy no clube merengue, é que o treinador Ancelotti gostaria de mantê-lo no elenco.

Na temporada de 2023/24, o atleta entrou em campo em 38 oportunidades, e esteve presente na equipe titular que foi campeã da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.