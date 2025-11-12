Jogador do São Paulo acusa Rocco, do Fortaleza, de tê-lo chamado de macaco em partida do Sub-20

A partida entre Fortaleza x São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, na tarde desta quarta-feira (12), no PV, foi marcada por uma ofensa racista.

Aos 26 minutos do 1º tempo, o jogador do São Paulo, Matheus Ferreira, acusou Tomás Rocco, do Fortaleza, de tê-lo chamado de 'macaco'.

Veja Imagens do Sportv

Rocco substituído

O jogo foi paralisado após o ocorrido, com o árbitro Paulo Vitor de Lima tendo acionado o protocolo antirracismo.

Mas a partida foi retomada aos 31 minutos com o jogador do Fortaleza em campo. Rocco foi substituído no intervalo, entrando Fellype no lugar dele.

Derrota

A partida foi válida pelo jogo de ida das quartas de final e o São Paulo venceu por 2x0.

Os gols do Tricolor Paulista foram marcados por Pedro Ferreira, aos 9 do 1º tempo e Gustavo, aos 14 do 2º tempo.

O jogo de volta será no dia 19, às 15h30, no CT do São Paulo, em Cotia (SP).