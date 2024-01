Jogador do Botafogo sofre traumatismo torácico e craniano durante partida da Copinha; veja lance

Bernardo Valim, jogador do Botafogo Sub-20, sofreu um traumatismo torácico e craniano após uma entrada forte, ainda no primeiro tempo, do zagueiro da equipe do Tiradentes-PI, em jogo válido pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A entrada que tirou Bernardo Valim do jogo. O jogador está bem e deixou a partida por um choque na cabeça, mas tudo certo. pic.twitter.com/zK63MuQYPv — Informa Fogo (@informafogo) January 3, 2024

Segundo o boletim médico, divulgado nesta quarta-feira (3), o atleta passa bem e está em observação no Hospital São Joaquim, em Franca-SP.

Aos 19 minutos da etapa inicial do jogo, Bernardo disputou a bola com Maycon, o zagueiro da equipe adversária. O lance foi forte e os jogadores foram atendidos em campo. A partida acabou com vitória da equipe do Botafogo, por 1 a 0, gol de Kayke, aos sete minutos do segundo tempo.