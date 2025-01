Jockey Club Cearense abre calendário em 2025 com corridas de Quarto de Milha e Puro Sangue Inglês

Tudo pronto para mais um ano de eventos no Jockey Club Cearense. De quinta-feira (23) até domingo (26), acontece a disputa do Nono Grande Prêmio Haras Iguatu, reunindo nove jovens disputantes debutantes Quarto de Milha em provas de 301 metros. Além de uma Prova Especial em 320 com cinco disputantes quartistas. Haverá também um páreo entre parelheiros Puro Sangue Inglês.

Na programação do evento também está prevista o Sétimo Leilão de Venda de Potros e Potrancas. Dentre os participantes, estarão animais da criação Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro.

Confira programação: