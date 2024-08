João Ricardo celebra liderança do Fortaleza no Brasileirão e avisa: 'a gente almeja coisas grandes'

O Fortaleza venceu o Bragantino neste sábado (17), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), e assumiu a ponta da tabela do Brasileirão. O Tricolor do Pici é líder com 45 pontos na tabela. Ao final da partida, os atletas comemoram bastante com a torcida na arquibancada. Peça fundamental na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, o goleiro João Ricardo celebra o momento.

"É um time que se defende muito bem, e fomos coroados ao final do jogo com um contra-ataque e acabamos fazendo o gol. É uma vitória muito importante, né? A gente almeja coisas grandes na competição. É mais uma vitória fora de casa, uma sequência invicta. Valoriza ainda mais nossa campanha, nossa entrega. É parabenizar o grupo, os torcedores que compareceram e seguir com os pés no chão. De degrau em degrau a gente vai seguindo", afirmou o goleiro em entrevista ao canal Premiere.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (21), às 7h (de Brasília), quando enfrenta o Rosario Central no segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No domingo, a equipe enfrenta o Corinthians também na Arena Castelão.