Jean Irmer lamenta eliminação do Ceará para o CRB na Copa do Brasil: 'a insatisfação é geral'

O Ceará foi derrotado pelo CRB na noite desta quinta-feira (23) e está fora da Copa do Brasil. Gegê marcou o único gol da partida, na Arena Castelão. A equipe cearense precisava vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas da competição, mas viu o time alagoano garantir a vaga. Jean Irmer lamentou o resultado e pediu apoio da torcida.

"A insatisfação é geral. É da torcida e principalmente nossa. Lamentamos, porque sabemos que tínhamos condições de passar, criamos oportunidades e infelizmente não convertemos. Coisas do futebol. Parabenizo a equipe deles", afirmou o jogador em entrevista ao SporTV.

"Agora é focar na principal meta, que é o acesso. O professor está fazendo um bom trabalho e entendemos a insatisfação do torcedor hoje, mas pedimos o apoio", completou.

Com a eliminação da Copa do Brasil, o Ceará vai se dedicar ao maior compromisso da temporada, que é conquistar o acesso para a Série A do Brasileiro. O Alvinegro volta a campo neste domino (26), quando enfrenta a Chapecoense em casa, em mais uma rodada da segunda divisão.