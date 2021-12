Jardel, ex-Grêmio e Ferroviário, vai participar do Big Brother dos Famosos em Portugal

O cearense Jardel, ex-centroavante do Grêmio e ícone do Ferroviário, está confirmado no 'Big Brother dos Famosos', uma versão portuguesa do reality show transmitida pela TVI. A informação foi confirmada pela imprensa portuguesa e repercute no Brasil.

Tendo feito carreira no Vasco e no Grêmio, Jardel foi um dos principais centroavantes brasileiros. Em Portugal, ele jogou pelo Porto e pelo Sporting.

No Ceará, antes de se destacar nacionalmente, ele representou o Ferroviário. Sua estreia no time do Tubarão foi em outubro de 1990, quando tinha somente 17 anos de idade.

Ele também se envolveu na política brasileira e se tornou deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Porém, chegou a ser afastado do cargo por uma investigação do Ministério Público que apurou indícios de participação dele em crimes como concussão, peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e possível financiamento ao tráfico de drogas.

Pré-confinamento



Jardel, atualmente, cumpre isolamento em um hotel de Alcochete, em Portugal. No reality, ele vai competir contra outros 12 participantes pelo prêmio.

Nesta sexta-feira (31), nos 'Stories' do Instagram, o ex-jogador desejou felicitações de Réveillon aos seguidores e compartilhou conteúdos publicitários. Não houve menção ao reality show.

O 'BBB dos Famosos' deve ir ao ar no próximo domingo (2).

