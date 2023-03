Itália x Inglaterra: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Itália e Inglaterra entram em campo nesta quinta-feira (23), às 16h45 de Brasília, no Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA), para disputar a primeira rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo C.

Ao lado de Itália e Inglaterra, fazem parte do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024: Macedônia do Norte, Malta e Ucrânia. Ao todo, serão dez rodadas, com as duas melhores seleções garantindo classificação para a próxima edição da Eurocopa, em 2024.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália: Donnarumma; Rafael Toloi, Bonucci e Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante e Emerson Palmieri; Berardi e Grifo. Técnico: Roberto Mancini.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Declan Rice; Bellingham e Henderson; Saka, Kane e Foden. Técnico: Gareth Southgate.

ITÁLIA X INGLATERRA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA)

Data: 23/03/2023 (quinta-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Srdan Jovanovic (SER)