Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:44)
Islândia e França se enfrentam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (13), pela quarta rodada do Grupo D. O jogo será às 15h45, no estádio Laugardalsvöllur, na Islândia. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Islândia: Ólafsson; Pálssom, Ingaso, Grétarsson e Ellertson; Johanesson, Haraldsson e Albert Gudmundsson; Magnússon, Andri Gudjohnsen e Thorsteinsson.
França: Maignan; Malo Gusto, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Khéphren Thuram e Olise; Coman, Ekitiké e Mateta.
ISLÂNDIA X FRANÇA | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
- Local: estádio Laugardalsvöllur, na Islândia
- Data: 13/10/2025 (segunda-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
