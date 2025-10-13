Diário do Nordeste
Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:44)
Jogada
Legenda: Jogadores da seleção da França comemorando gol
Foto: FRANCK FIFE / AFP

Islândia e França se enfrentam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (13), pela quarta rodada do Grupo D. O jogo será às 15h45, no estádio Laugardalsvöllur, na Islândia. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Islândia: Ólafsson; Pálssom, Ingaso, Grétarsson e Ellertson; Johanesson, Haraldsson e Albert Gudmundsson; Magnússon, Andri Gudjohnsen e Thorsteinsson.

França: Maignan; Malo Gusto, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot, Khéphren Thuram e Olise; Coman, Ekitiké e Mateta.

ISLÂNDIA X FRANÇA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
  • Local: estádio Laugardalsvöllur, na Islândia
  • Data: 13/10/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
