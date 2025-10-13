Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:24)
Jogada
Legenda: Havertz comemora gol pela Alemanha
Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Irlanda do Norte e Alemanha se enfrentam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (13), pela quarta rodada do Grupo A. O jogo será às 15h45, no estádio Windsor Park, na Irlanda do Norte. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Ballard, McNair e Hume; Magennis, Galbraith, Charles, McCann e Justin Devenny; Price e Jamie Reid.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka, Pavlovic e Wirtz; Gnabry, Adeyemi e Woltemade.

IRLANDA DO NORTE X ALEMANHA | FICHA TÉCNICA

Competição: quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
Local: estádio Windsor Park, na Irlanda do Norte
Data: 13/10/2025 (segunda-feira)
Horário: 15h45 (de Brasília)

Assuntos Relacionados
Foto de jogadores da seleção da França comemorando gol

Jogada

Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 24 minutos
Alemanha

Jogada

Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 43 minutos
Foto de Obi Toppin, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 53 minutos
Foto de Tyler Allgeier, do Atlanta Falcons, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Montagem de fotos de Carlo Ancelotti e Neymar na Seleção Brasileira

Jogada

Ancelotti sobre Neymar na Seleção Brasileira: ‘quando estiver bem, tem qualidade para jogar’

Técnico do Brasil deu a declaração em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13)

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Messi

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora