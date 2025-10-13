Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo
Irlanda do Norte e Alemanha se enfrentam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (13), pela quarta rodada do Grupo A. O jogo será às 15h45, no estádio Windsor Park, na Irlanda do Norte. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Ballard, McNair e Hume; Magennis, Galbraith, Charles, McCann e Justin Devenny; Price e Jamie Reid.
Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Goretzka, Pavlovic e Wirtz; Gnabry, Adeyemi e Woltemade.
IRLANDA DO NORTE X ALEMANHA | FICHA TÉCNICA
Competição: quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
Local: estádio Windsor Park, na Irlanda do Norte
Data: 13/10/2025 (segunda-feira)
Horário: 15h45 (de Brasília)
