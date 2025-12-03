Diário do Nordeste
Internacional perde para o São Paulo e se complica na luta contra o rebaixamento

O Colorado se afundou ainda mais no Z-4 da Série A, na 17ª colocação, com 41 pontos

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com
(Atualizado às 22:37)
O Internacional perdeu mais uma vez e se complicou bastante na luta contra o rebaixamento para a Série B. De forma apática, o Colorado perdeu para o São Paulo por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O Tricolor Paulista abriu o placar com Sabino, de cabeça, aos 21 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos, ainda na primeira etapa, Mayk chutou de fora da área, a bola desviou e surpreendeu o goleiro Rochet. No segundo tempo, Luciano recebeu um belo passe de Marcos Antônio e encobriu o goleiro adversário, dando números finais ao jogo.

Com o resultado, o Inter se afundou ainda mais no Z-4 da Série A, na 17ª colocação, e vai para a última rodada precisando de uma combinação de resultados, além da vitória sobre o Bragantino, para se manter na primeira divisão. 

Já o São Paulo chegou aos 51 pontos na tabela e agora precisa somente de um empate na última rodada para garantir 8ª posição, que, dependendo dos resultados da Copa do Brasil, pode garantir uma vaga na pré-Liberadores ao time paulista.

Na próxima rodada, o Colorado enfrenta o RB Bragantino, em Porto Alegre, no domingo (7), às 16h. 

O São Paulo visita o Vitória, em Salvador, no domingo (7), às 16h.

