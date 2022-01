Inter sonda David, e Fortaleza dá recado sobre interesse no jogador: 'terá de pagar muito bem'

Mercado da bola segue agitado e a busca das equipes da Série A por atacantes é ainda mais acirrada. Pensando em reforçar o setor, o Internacional buscou informações junto ao Fortaleza sobre o atacante David, no entanto, sem formular uma proposta oficial.

Um dos principais atletas do ataque do Tricolor com 13 gols marcados e 6 assistências em 56 partidas disputadas, David tem um contrato com o Leão até o fim de 2023. Ele foi a contratação mais cara da história do clube, comprado por R$ 5 milhões.

O Tricolor do Pici não tem intenção de vender o jogador, que tem multa para o mercado nacional estimada em R$ 30 milhões. Ao ge.globo, o presidente Marcelo Paz disse que quem tiver intenção de levar David terá de desembolsar um valor considerável. "Terá de pagar muito bem", disse.

Libertadores como trunfo

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda renovou com o Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

David é um dos principais nomes do ataque da equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. A participação do Tricolor do Pici na fase de grupos da Libertadores é outro trunfo importante para que atletas também não tenham intenção de sair da equipe.

O Internacional terá a Sul-Americana como única competição internacional em 2022. O clube gaúcho tenta reformulação, a partir da chegada do novo técnico Alexander Medina.