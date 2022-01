Fortaleza Basquete Cearense vence por 'WO especial' após Rio Claro ter surto de Covid-19

A primeira partida oficial do Fortaleza Basquete Cearense em 2022, que seria contra o Rio Claro Basquete, nesta segunda-feira (3), na capital cearense, já tem placar definido e não ocorrerá (20 X 0 para o Carcalaion) por motivo de saúde pública.

O Rio Claro entrou com pedido de aplicação de 'WO Especial' em virtude do número elevado de atletas positivos para Covid-19 e nem viajou para a Região Nordeste, onde enfrentaria o Carcalaion e o Unifacisa-PB.

Com isso, o Rio Claro leva um ponto, mesmo tendo a perdido por WO. O Fortaleza é decretado vencedor do confronto por 20 a 0 e não necessita mandar atletas para quadra para confirmar o triunfo.

9 jogadores com Covid-19

Legenda: Fortaleza volta a jogar no dia 5 de janeiro Foto: Gilvan de Sousa/ Flamengo

No total, segundo reportagem Globo Esporte, 9 atletas registraram presença do vírus da Covid-19, apesar do esquema vacinal de duas doses ter sido confirmado em todo o elenco.

Com o cancelamento da partida, o Fortaleza Basquete Cearense só joga no dia 5 de janeiro, contra o Franca, às 20h45.

O time cearense ocupa a 14ª posição e deve subir na tabela quando os pontos da vitória contra o Rio Claro serem computados.