Início da Série D de 2023 tem vitória do Ferroviário e empates de Atlético-CE, Caucaia e Pacajus

O futebol cearense iniciou a caminhada na Série D do Brasileiro de 2023 neste fim de semana. Ao todo, quatro dos cinco representantes entraram em campo, e o Ferroviário foi o único que venceu. Atlético-CE, Caucaia e Pacajus empataram nas respectivas estreias na 4ª divisão nacional.

O último integrante do quinteto é o Iguatu. O Azulão entra em campo nesta segunda-feira (8), contra o Santa Cruz, às 20h, no estádio do Arruda/PE - será o primeiro jogo do clube na história do torneio.

Vitória coral

O Ferroviário foi o responsável pela vitória cearense na Série D. No estádio Presidente Vargas (PV), neste domingo (7), venceu o Fluminense-PI por 2 a 0 com gols de Ciel, ambos durante o 2º tempo.

Pela classificação, assume a liderança do Grupo 2, com três pontos. A pontuação é a mesma do Parnahyba-PI, mas o saldo de gols maior (2x1) ajudou com a 1ª posição após a rodada inaugural. A chave é a mesma em que Atlético-CE e Caucaia estão inseridos, cada um com apenas um somado.

Trinca de empates

Legenda: O Caucaia buscou o empate contra o Cordino-MA na estreia da Série D Foto: divulgação / Caucaia

Os demais resultados foram de igualdade. A escrita foi iniciada pelo Pacajus, que empatou com o Campinense-PB em 2 a 2, no sábado (6), no estádio Ronaldão/CE. O time saiu atrás com gol de Gilvan, conseguiu a virada com Diego Viana e Guto, mas sofreu o empate aos 46, com Alex Oliveira.

O Cacique do Vale do Caju ganhou um ponto no Grupo 3. O chaveamento é o mesmo do Iguatu.

No domingo (7), foram Atlético-CE e Caucaia, com ‘sabores’ completamente diferentes. Contra o Maranhão, fora de casa, a Águia da Precabura até largou na frente com Ari balançando as redes no 2º tempo, mas não resistiu e sofreu o empate nos acréscimos, em tento de Guilherme Anjos de Melo.

O cenário foi diferente para a Raposa Metropolitana. No Raimundão/CE, o clube perdia o confronto por dois de diferença, com Valdemir e Allyson, e arrancou a igualdade com Wilkson, duas vezes.