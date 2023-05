Com brilho de Ciel, Ferroviário vence na estreia da Série D e ganha confiança para sequência

O Ferroviário iniciou a caminhada na Série D com vitória. Contra o Fluminense-PI, no estádio Presidente Vargas (PV), neste domingo (7), contou com o brilho do atacante Ciel para vencer por 2x0 e largar na frente no Grupo 2. Um resultado para dar confiança para a sequência do ano.

O cenário foi de domínio. O Ferroviário perdeu Erick Pulga, negociado com Ceará, mas manteve os demais destaques. No 4-2-3-1 montado pelo técnico Paulinho Kobayashi, seguiu a identidade apresentada na temporada e amadureceu o gol diante de um adversário controlado e neutralizado.

Legenda: Com o fim da 1ª rodada, o Ferroviário lidera o Grupo 2 da Série C pelo saldo de gols Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Assim, os lances foram construídos para Ciel. No 1º tempo, gol anulado por impedimento e cobrança de falta defendida pelo goleiro Jefferson. Na volta do intervalo, finalização na área para estufar as redes e pênalti convertido: 2x0.

O símbolo individual de um time de operários, muito coletivo. No geral, o Tubarão da Barra se mostrou mais organizado e técnico que a equipe piauiense, que se manteve no 4-4-2 e não levou perigo. As entradas de Tarcísio e Gabryel Martins também surtiram efeito e mostraram o melhor nível do banco de reservas com as últimas contratações.

Resultados do Grupo 2 na 1ª rodada da Série D

Caucaia 2x2 Cordino-MA

Maranhão 1x1 Atlético-CE

Ferroviário x Fluminense-PI

Parnahyba-PI x Tocantinópolis-TO

Sequência em 2023

O trabalho de Kobayashi é positivo. Em 2023, após uma reformulação, o Ferroviário se tornou a grande surpresa das primeiras competições, como Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O foco sempre foi o acesso à Série C, mas as chancelas para o processo foram erguidas. No Grupo 2, ainda enfrenta duas equipes cearenses: Atlético-CE e Caucaia, que estrearam com empates.

O percurso é árduo em uma competição longa e traiçoeira. O primeiro passo foi dado, mas os demais resultados mostraram que o cenário é de equilíbrio entre os times. O Ferrão deve manter o foco.

Próximos jogos do Ferroviário

13.05 - Cordino-MA x Ferroviário | às 19h, no estádio Leandrão

21.05 - Ferroviário x Tocantinópolis-TO | às 18h15, no PV

28.05 - Ferroviário x Caucaia | 17h, local a definir