Iguatu empata fora de casa com o Manaus na ida das oitavas de final da Série D

O Iguatu buscou um empate importante contra o Manaus na partida de ida das oitavas de final da Série D do Brasileirão 2024, no último sábado (10). Perdendo por 2 a 0, o time cearense buscou o empate e decidirá a vaga nas quartas de final em casa.

Gabriel Recife e Joel marcaram os dois gols do Manaus na partida, abrindo uma ampla vantagem para o time da casa. Fernando Ceará e Uesles foram os responsáveis pelo empate do Iguatu. O gol do empate foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo.

Iguatu e Manaus entram novamente em campo no próximo sábado (17), às 18h (horário de Brasília), no estádio Morenão, em Iguatu (CE), para disputar a partida de volta das oitavas de final da Série D do Brasileirão 2024.