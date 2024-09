Iguatu desiste de jogar a Copa Fares Lopes de 2024, que terá só 7 participantes

O Iguatu, atual campeão da Taça Fares Lopes, desistiu de jogar a edição de 2024. A equipe comunicou a Federação Cearense de Futebol nesta quinta-feira (12), sua desistência.

O Azulão tinha confirmado a participação na competição na semana passada, junto com mais 7 clubes. Com a desistência do Iguatu, o torneio que vale vaga na Copa do Brasil de 2025, terá sete equipes: Caucaia, Ceará, Tirol, Ferroviário, Floresta, Fortaleza e Atlético.

Legenda: Sem o Iguatu, serão 7 participantes da Fares Lopes de 2024 Foto: Divulgação / FCF

Na próxima segunda-feira (16), acontecerá o conselho técnico para definir o regulamento da competição.

Veja nota da FCF

"A Federação Cearense de Futebol informa que a Associação Desportiva Iguatu comunicou a entidade nesta manhã sobre a sua desistência em participar da Taça Fares Lopes 2024.

Portanto, sete equipes estão confirmadas na competição e, na próxima segunda-feira (16), às 16h, na sede da FCF, participarão do Conselho Técnico para a definição da fórmula de disputa".

Saída do treinador

Na última quarta-feira (11), o Azulão informou a saída do técnico Flávio Araújo, comandante que o levou até as quartas de finais da Série D, perdendo o acesso nos pênaltis.

Após comandar a equipe do Iguatu em 15 jogos, com oito vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, Flávio Araújo foi anunciado como o novo treinador do Piauí.