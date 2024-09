Iguatu confirma saída do técnico Flávio Araújo, anunciado pelo Piauí

Flávio Araújo não é mais técnico do Iguatu. A equipe cearense anunciou na manhã desta quarta-feira (11) a saída do treinador e agradeceu a Flávio pela campanha que bateu na trave na luta pelo acesso à Série C do Brasileirão.

“Com muito trabalho e empenho do treinador e de sua comissão, conseguimos alcançar um voo antes nunca ocorrido na história de nossa instituição. Durante todo esse período Flávio foi além de treinador, um grande conselheiro para todos que aqui estiveram nessa grande jornada que foi a Série D do Brasileirão”, disse o clube em comunicado.

Após comandar a equipe do Iguatu em 15 jogos, com oito vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, Flávio Araújo foi anunciado como o novo treinador do Piauí. Com experiência no futebol piauiense, esta será a sua primeira passagem pelo Rubroanil.