Icasa se reapresenta com base mantida

Após a conquista do título da Série B Cearense e volta a elite do futebol local, o Icasa se apresentou na última segunda-feira visando a disputa da Taça Fares Lopes. A equipe estreia no dia 13 de janeiro, contra o Campo Grande.

O clube, que renovou o contrato como Washington Luiz, técnico campeão da "Segundona", inicia a pré-temporada com 90% da base mantida.

Na primeira atividade se apresentaram 23 atletas, mas o técnico Washington Luiz quer contar com 32 jogadores no elenco para a competição.

As novidades são as chegadas do atacante Esquerdinha, que estava no Guarany de Sobral na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, e de Assisinho, ex-Ceará, Fortaleza e Ferroviário

Outro reforço é o uruguaio Lázaro Zoppi. O meia atuou em nove jogos pelo Campo Grande em 2020 e marcou oito gols.