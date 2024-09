Hércules pega um jogo de suspensão no STJD, mas já cumpriu e pode enfrentar o Internacional

Por maioria de votos, o volante Hércules, do Fortaleza, foi apenado com um jogo de suspensão no STJD pela expulsão contra o Vasco da Gama, na 14ª rodada da Série A. Como já havia cumprido a suspensão automática por cartão vermelho, no entanto, o atleta tem a pena dada como cumprida e poderá atuar contra o Internacional-RS na quarta-feira (11).

O julgamento foi realizado na tarde desta sexta-feira (6), pelos auditores da terceira comissão disciplinar. Hércules não deu depoimento e a defesa do Fortaleza, sequer apresentou o vídeo do lance para pedir absolvição. Quatro dos cinco auditores optaram pela aplicação da suspensão por um jogo.

A sessão deveria ter ocorrido no dia 30 de agosto, mas foi adiada para esta sexta. Hércules foi julgado com base no artigo 254 do CBJD, que significa praticar jogada violenta por meio de ação temerária ou imprudente e poderia ser suspenso por até seis partidas.