Guia do Campeonato Italiano 2024/25: competição começa neste sábado (17)

Uma das principais ligas de futebol do mundo, o Campeonato Italiano começa neste sábado (17) com a abertura contando com a atual campeã em campo: a Internazionale. A equipe busca o bi-campeonato e visita o Genoa. A equipe de Milão venceu a edição 2023/2024 com autoridade, somando 94 pontos contra 75 do vice-campeão Milan.

Comandada pelo técnico Simone Inzaghi é a favorita ao título, e tem grandes destaques como o artilheiro Lautaro Martínez, o turco Hakan Çalhanoglu, o meia Nicolò Barella e o atacante Marcus Thuram.

Legenda: Inter e Milan fazem clássicos emocionantes e devem disputar o título Foto: Marco Bertorello/AFP



Quem pode superar a Inter?

Milan e Juventus seguem como os principais perseguidores ao time nerassuri. O Milan contratou o brasileiro Emerson Royal e o austríaco Strahinja Pavlovic.

A Juve fez contratações sem impacto, como Gori, do Monza, Facundo González, da Sampdoria, e o retorno do brasileiro Arthur.

Já Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Fiorentina podem disputar vagas na Champions League e Liga Europa.



Maiores campeões:

A Juventus é a maior campeã do futebol italiano, com 36 conquistas. A última taça foi em 2019/2020. Inter tem 20 conquistas, ganhando a 2ª estrela na temporada passada, seguida por Milan com 19. Um pouco atrás vem o Genoa com 9.

Como Funciona a competição:

Disputada por 20 clubes, o torneio funciona em turno e returno. O time que somar mais pontos dentro das 38 rodadas levanta a taça. Os critérios de desempate de pontos do campeonato são saldo de gols e gols marcados.

Os três melhores colocados garantem vaga para a fase de grupos da Champions League. Os times que ficarem na 4ª e 5ª colocações irão disputar uma fase de playoffs para entrar na competição. O 6º e 7º garantem vaga na Liga Europa, e o 8º na Conference League.

Os três piores colocados estão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Italiano.



Principais jogadores

Os jogadores mais valiosos da Série A segundo o transfermarkt.

Lautaro Martínez (Inter)

Victor Osimhen (Napoli)

Rafael Leão (Milan)

Nicolò Barella (Inter)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Maiores artilheiros da história:

1 - Silvio Piola (274 gols)

2 - Francesco Totti (250)

3 - Gunnar Nordahl (225)

4 - Mazzola (216)

5 - Giuseppe Meazza (216)

6 - Di Natale (209)

7 - Roberto Baggio (205)

8 - Ciro Immobile (200)

9 - Kurt Hamrin (190)

10- Giuseppe Signori (188)



Jogos da 1ª rodada:

17/08 - 13:30

Genoa x Internazionale

17/08 - 13:30

Parma x Fiorentina

17/08 - 15:45

Empoli x Monza

17/08 - 15:45

Milan x Torino

18/08 - 13:30

Bologna x Udinese

18/08 - 13:30

Hellas Verona x Napoli

18/08 - 15:45

Cagliari x Roma

18/08 - 15:45

Lazio x Venezia

19/08 - 13:30

Lecce x Atalanta

19/08 - 15:45

Juventus x Como