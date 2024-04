Guia da Série C: confira regulamento, times base e análise da competição

O Campeonato Brasileiro da Série C começa neste final de semana, com o sonho de chegar à Série B, tendo um calendário maior em pontos corridos e cota de TV fixa para um elenco mais forte.

Chegar na "Segundona" nacional é o sonho para 20 clubes, entre eles os cearenses Ferroviário e Floresta, que prometem chegar forte na luta pelo acesso por sua organização dentro e fora de campo.

Para isso, os cearenses terão que se classificar entre os 8 melhores em uma fase de turno único, com 19 jogos ao todo. E terão que ter atenção máxima para não estar entre os 4 piores e serem rebaixados para a Série D.

Na fase seguinte, os oito classificados serão divididos em dois grupos de quatro times. Os dois melhores classificados de cada grupo serão promovidos à Série B de 2022, enquanto o melhor time de cada chave avança à final.

Competição abrangente

A Série C conta com times de todas as regiões do país. Do Nordeste são 8 (Ferroviário, Floresta, ABC, Botafogo-PB, CSA, Confiança, Náutico, Sampaio Corrêa). Do Sudeste 5: Athletic/MG, Ferroviária/SP, São Bernardo, Tombense e Volta Redonda. Do Sul também são 5 clubes: Caxias, Figueirense, Londrina, São José-RS e Ypiranga-RS, enquanto o Norte tem apenas uma equipe (o Remo), assim como o Centro-Oeste (Aparecidense/GO).

Os principais favoritos ao acesso são: Caxias (foi semifinalista do Gauchão), São Bernardo (que disputa a forte A1 do Paulista), Remo (foi até as semifinais da Copa Verde e vice paraense), Athletic/MG (5º no Mineiro e campeão do Troféu Independência) e Náutico (finalista do Campeonato Pernambucano).

Legenda: Semifinalista do Gauchão, o Caxias é um dos favoritos ao acesso Foto: Vitor Soccol/S.E.R. Caxias

Os dois representantes cearenses, Ferroviário e Floresta, mostraram um futebol competitivo no Campeonato Cearense e tem pontencial para disputar uma vaga no G-8.

O Tubarão da Barra vem em alta, como campeão da Série D do ano passado e apostando na continuidade do trabalho do técnico Maurício Copertino. O Ferrão vem reforçado para a disputa, sonhando primeiramente com uma vaga no G-8.

Legenda: O Ferroviário vem com moral pelo título da Série D 2023 e com uma equipe consistente sob o comando de Maurício Copertino Foto: KID JUNIOR / SVM

No Floresta, que tem bravamente conseguido se manter na Série C nos últimos anos 3 anos, vai para sua quarta participação seguida apostando em um grupo mais experiente e no trabalho de Felipe Surian. A busca do Verdão, é não ficar apenas na zona intermediária como nos três anos seguidos, e sim chegar ao G8 e passar de fase.

A Série C terá transmissão de Zapping, Dazn e Nosso Futebol.

Guia da Série C

Veja quem são os favoritos ao acesso, os postulantes ao G8 e candidatos ao rebaixamento na Terceirona.

Favoritos ao acesso

Náutico

Time-base: Vagner, Danilo Belão, Rafael Vaz, Guilherme Matos, Diego Matos, Marco Antônio, Sousa, Wendel Lessa, Patrick Allan, Paulo Sérgio e Cléo Silva. Técnico: Mazola Júnior

Legenda: O Náutico é um dos grandes clubes do Nordeste na disputa da Série C Foto: @nauticope / Divulgação

Remo

Time-base: Marcelo Rangel, Thalys, Bruno Bispo, Ícaro, Raimar, Giovanni Pavani, Sillas, Kelvin, Ribamar, Ronald e Jáderson. Técnico: Gustavo Morínigo

São Bernardo-SP

Time-base: Alex Alves, Vitor Ricardo, Hélder Maciel, Rafael Forster, Alan Santos, Arthur Henrique, Wesley Dias, Lucas Lima, Lucas Tocantins, Matheus Régis e Silvinho. Técnico: Márcio Zanardi

Athletic-MG

Time-base: Jefferson Luis, Douglas Pelé, Léo Cruz, Victor Sallinas, Yuri, Diego Fumaça, Luciano, David Braga, Welinton Torrão, Jonathas, Alason Carioca. Técnico: Roger Silva

Caxias

Time-base: Fabian Volpi, Marcelo, Jean Pierre, Cézar, Dudu Mandai, Barba, Elyeser, Tomas Bastos, Emerson Martins, Álvaro e Gabriel Silva. Técnico: Argel Fuchs

Chance de G8

Ferroviário

Time-base: Douglas Dias, Diego Petrin, Geninho, Ernandes, Willian Rocha, Lincoln, Wilker, Gabryel Martins, Vitinho, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Mauricio Copertino

Botafogo-PB

Time-base: Dalton, Lenon, Wendel Lomar, Reniê, Bruno Cardoso, Rodrigo, Lucas Siqueira, Thallyson, Warley, Pipico e Gustavo Poffo. Técnico: Moacir Júnior

Floresta

Time-base: Wilderk, Watson, Lucas Santos, Ricardo Lima, Bruno Ré, Davi Castro, Jô, Lucas Alisson, Marllon, Vitinho e Romarinho. Técnico: Felipe Surian

Legenda: O Floresta espera surpreender os favoritos na Série C 2024 Foto: ASCOM/Floresta EC

Ferroviária

Time-base: Saulo, Ronaldo Alves, Jackson, Gustavo Medina, Rennan Siqueira, Paulinho Santos, Judá, Antônio Gabriel, Matheus Batista, Cauã Aguiar, Vitor Barreto. Técnico: Vinícius Bergantin

Tombense

Time-base: Felipe Garcia, Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor, Emerson, Mikael, Kaio Mendes, Gustavo Modesto, Igor Bahia, Rafinha e Felipinho. Técnico: Raul Cabral

Figueirense

Time-base: Vinícius Barreta, Cedric, Thomás Kayck, Genílson, Tito, Gledson, Léo Baiano, Cesinha, Guilherme Pato, Renan Bernabé e Alisson Santos. Técnico: Eduardo Souza

Confiança

Time-base: Jeferson Souza, Júnior, Raphael, Diego Ivo, Felippe Borges, Fábio Silva, Riquelmo, Ítalo, Betinho, Ricardo Bueno e Willians Santana. Técnico: Gerson Gusmão

Briga contra o rebaixamento

Sampaio Correa

Time-base: Felipe, Rafael Luiz, Lucas Lopes, Franklin, Bruno Cortez, Thallyson, Pablo Oliveira, Ferreira, Pimentinha, João Felipe, Bruno Baio. Técnico: Thiago Gomes

Londrina

Time-base: Neneca, Thiago Ennes, Davi, Darlan, Marthã, Pedro Cacho, Rafael Longuine, Victor Hugo, Everton Moraes, Peu, Calyson. Técnico: Emerson Ávila

ABC

Time-base: Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Wesley, Richardson, Augusto, Manoel, Daniel, Erick Varão, Diego Jardel, Javier Parraguez e Wallyson. Técnico: Marcelo Cabo