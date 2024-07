Grêmio x Operário-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio e Operário-PR se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Estádio Centenário, em Caxias do Sul, neste domingo (14), às 11h (de Brasília).

No primeiro confronto as equipes ficaram no empate sem gols. O Grêmio não vem bem na Série A e ocupa a 18ª posição na tabela. Já o Operário-PR é o oitavo colocado da Série B.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Prime video.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Edenilson e Du Queiroz; Gustavo Nunes (Soteldo) e Pavon. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará; Índio, Jacy (Diniz) e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes

FICHA TÉCNICA | GRÊMIO X OPERÁRIO-PR

Partida: Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Data: 14 de julho (domingo).

Horário: 11 horas (horário de Brasília).