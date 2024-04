Grêmio x Cuiabá: confira horário, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo neste sábado, 20 de abril às 18:30h (horário de Brasília), contra o Cuiabá pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Palpites

inter@

Escalação

Grêmio

Titulares: Marchesín; Fábio, Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti e Dodi; Pavón, Cristaldo e Soteldo; João Pedro Galvão.

Marchesín; Fábio, Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Villasanti e Dodi; Pavón, Cristaldo e Soteldo; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Cuiabá

Titulares: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Guilherme Madruga e Fernando Sobral (Filipe Augusto); Derik Lacerda, Jonathan Cafú e Isidro Pitta.

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Guilherme Madruga e Fernando Sobral (Filipe Augusto); Derik Lacerda, Jonathan Cafú e Isidro Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Grêmio x Cuiabá

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 18:30h (de Brasília), sábado, 20 de abril

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos