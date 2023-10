Grêmio x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo nesta quarta-feira, 18 de outubro às 19:00h (horário de Brasília), contra o Athletico-PR pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves , Geromel e Kannemann; João Pedro, Pepe, Carballo (Nathan) e Reinaldo; Ferreira, Luis Suárez e Cristaldo.

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel.

Grêmio x Athletico-PR

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 19:00h (de Brasília), quarta-feira, 18 de outubro