GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1: saiba data, horários e curiosidades

Após três semanas do GP do Bahrein, que foi conquistado pelo inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, a Fórmula 1 terá sua segunda corrida disputada neste domingo (18), às 10h (horário de Brasília). Diretamente de Ímola, na Itália, o GP da Emilia-Romagna terá uma forte disputa entre as montadoras Mercedes (Lewis Hamilton) e Red Bull (Max Verstappen), grandes favoritas ao título da temporada 2021.

Na última temporada, o GP da Emilia-Romagna foi conquistado pelo inglês e último campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. A pole foi completada pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, e pelo australiano Daniel Ricciardo, da Renault.

Legenda: Vista área do GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália Foto: Reprodução/F1

Calendário do GP da Emilia-Romagna

Sábado (17):

Treino de Classificação: 9h

Domingo (18):

Corrida: 10h

Recordista de vitórias em Ímola

Imola foi introduzida oficialmente na Fórmula 1 em 1980, sendo o GP da Itália. A primeira corrida disputada na comuna italiana foi vencida pelo brasileiro e tricampeão da F1, Nelson Piquet. No entanto, o maior vencedor de corridas em Ímola é o alemão Michael Schumacher, com sete triunfos (1994, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2006). O brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost fecham o pódio com três vitórias cada.

Tragédia de Ímola em 1994

Palco de grandes conquistas dos pilotos de Fórmula 1, Imola também é marcado por ser palco de uma das maiores tragédias da modalide. Em 1994, o brasileiro Ayrton Senna morreu após bater o carro na curva Tamburello. Um dia antes, o austríaco Roland Ratzenberger faleceu no treino de classificação, tornando-se o segundo piloto a morrer em um Grande Prêmio de Fórmula 1.

Mudanças na pista

As fatalidades em Imola fizeram com que a pista sofresse mudanças para a segurança dos pilotos. Famosa por suas curvas fechadas, o cenário passou por transformações, tendo, agora, 4.909 metros e 19 curvas. As curvas Villeneuve, Tamburello e Variante Baixa sofreram alterações para reduzir a velocidade dos carros.