Goleiro viraliza ao impedir gol de criança em jogo na Hungria; assista

Uma situação inusitada viralizou nas redes sociais pela 2ª divisão do Campeonato Húngaro: um goleiro profissional impediu o gol de uma criança no intervalo de um jogo. O caso ocorreu no confronto entre MTK Budapest e Diósgyor, o time do arqueiro, que terminou derrotado por 4 a 2.

No episódio, o jovem Enok Varga ganhou de presente de aniversário a oportunidade de balançar as redes. Então, recebeu a bola no meio-campo, partiu para a área e chutou, mas Zsombor Senkó impediu. No rebote, tentou mais uma vez e parou no goleiro, para frustração da torcida presente.

Deste modo, Senkó foi muito vaiado na sequência da partida. Com a repercussão negativa, o atleta conversou com a família do menino e se comprometeu a dar um presente em uma nova ocasião.

Assista ao lance