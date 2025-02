Goleiro cearense Matheus Marcos é convocado para a Seleção Brasileira de futsal pela primeira vez

Na tarde da última quinta-feira (13), a Seleção Brasileira de futsal foi convocada por Marquinhos Xavier para o Torneio Intercontinental. A lista conta com a presença do goleiro Matheus Marcos, que atua pelo Joinville Futsal, de Santa Catarina. É a primeira vez que o cearense, que foi um dos indicados a melhor goleiro do mundo em 2023, é convocado para defender a Amarelinha. É a primeira convocação da seleção principal após o título da Copa do Mundo de 2024, em cima da Argentina.

"A sensação é a melhor possível, é um sonho de criança, não só meu, mas de toda família, eu tava batalhando bastante para chegar esse momento, acho que cada ano que tava se passando eu, pelo fruto do meu trabalho, tinha certeza que tava cada vez mais perto e se concretizou, então tô muito feliz por essa primeira convocação, se Deus quiser a primeira de muitas." disse Matheus sobre a sensação de ser convocado pela primeira vez.

Com bastante habilidade jogando com os pés, Matheus foi o goleiro com mais gols nas últimas três edições da Liga Nacional de Futsal. "Habilidade com os pés creio que ajuda muito, mas a minha função primeira é defender, creio eu que eu fui convocado, claro que eu jogo muito bem com os pés, mas primeiro por ser um baita goleiro debaixo das traves, venho me cobrando muito pra isso, a primeira função do goleiro é defender, a segunda, que é o jogo com os pés, é um desafogo. Já que eu tenho esse recurso muito aflorado com o pé ajuda muito, então creio que jogo com o pé ajuda, mas debaixo das traves é o essencial." afirmou o goleiro.



CONFIRA CONVOCADOS:





O último cearense convocado para a Seleção Brasileira principal foi Bruno Taffy, em 2022. Douglas Silva e João Pedro Quixeré também foram convocados para a principal, mas disputaram um torneio Sub-23. "Como eu sempre falo aqui, quando me perguntam a questão de ser cearense, tenho certeza que no Nordeste tem muitos mas muitos jogadores de qualidade, não só no Ceará em si, mas no Nordeste, então eu estar representando o estado que é meu de origem, numa seleção brasileira, é a realização de um sonho, a gente sabe o quanto é difícil chegar a esse nível, tô muito feliz. Passaram vários pela Seleção que eu vi vídeos, como Lavoisier, Manoel Tobias, Valdin, são todos jogadores de excelente qualidade, o fato deu ser cearense e ser convocado é um fato histórico não só pra mim mas para todo o estado do Ceará. Estar representando meu estado, de onde eu cresci, de onde tudo começou, é muito gratificante." completou Matheus sobre ser um cearense na Seleção.

FICHA TÉCNICA:



Nome completo: Matheus Marcos de Lima Assunção

Posição: Goleiro

Data de nascimento: 17/08/1998

Cidade: Fortaleza-CEClubes: Parque10 Cresse, BNB Clube, Sumov, Grêmio Recreativo Pague Menos, Umuarama, São José futsal, Cascavel Futsal e Joinville Futsal

TÍTULOS: