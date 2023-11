Goleiro cearense dribla três adversários e marca um golaço na Liga Nacional de Futsal; veja vídeo

Na noite desta segunda-feira (13), o Cascavel, do Paraná, venceu a Assoeva, do Rio Grande do Sul, por 4 a 0, no Ginásio Coopavel, e se classificou para a semifinal da Liga Nacional de Futsal, a LNF. Na ida, a equipe gaúcha havia vencido por 5 a 4. O destaque da partida foi o goleiro cearense Matheus Marcos, que driblou três adversários e marcou um golaço.

Com a vitória, o time paranaense espera Atlântico ou Tubarão para conhecer o seu adversário na semifinal da Liga. Na primeira partida, jogando como visitante, o Atlântico venceu por 6 a 3. A outra semifinal, que já está definida, será entre o Magnus, de Sorocaba/SP, e o Joinville.

MATHEUS MARCOS

Natural de Fortaleza, Matheus tem 25 anos e começou sua trajetória no futsal defendendo o Grêmio Pague Menos. Após isso, ele foi para o São José Futsal, de São José dos Campos-SP, onde atuou por três temporadas.

Em 2023, o goleiro assinou com o Cascavel Futsal, onde conquistou a Libertadores de Futsal neste ano. Pela equipe paranaense, Matheus soma 53 jogos e 11 gols marcados.

