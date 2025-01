Goleiro Brenno cita disputa por posição no Fortaleza e vive expectativa por Nordestão: 'Me sinto preparado'

Novo contratado do Fortaleza, Brenno foi apresentado nesta quarta-feira (22), no Pici. O camisa 12 do Leão acertou vínculo com o clube até o fim de 2027. O goleiro de 25 anos fala da disputa por posição no time comandado por Vojvoda e reforça expectativa para a estreia na Copa do Nordeste.

"Já sei da importância que tem esse torneio aqui no Nordeste, para nós também, para a equipe do Fortaleza. A gente encara com responsabilidade como todos os jogos que vamos encarar pela temporada", afirmou o atleta que pode aparecer entre os titulares na primeira partida oficial do Leão na temporada.

"Todo goleiro já está acostumado com a responsabilidade que é natural da posição, ainda mais vestindo uma camisa como essa. Mas eu me sinto preparado, estou acostumado com grandes desafios. Estou ansioso para conhecer e ver de perto essa torcida maravilhosa, que só tive a oportunidade de ver jogando contra. Mas creio que a gente tem tudo para fazer um grande ano e, com a torcida do nossos lado, somos bem mais fortes também", completou.

Além de Brenno, o Fortaleza conta com João Ricardo, titular da posição, e Magrão. Já o goleiro Santos deve deixar o Tricolor. O novo contratado fala da disputa por espaço.

"Vejo essa disputa com muito bons olhos. Conheci o João agora, não conhecia pessoalmente. É um baita profissional, me ajuda bastante nos treinamentos, ajuda os outros goleiros também. Venho aqui com muito respeito por ele e por todos os outros goleiros, jogadores, buscar meu espaço. Cada um buscando seu espaço, com muito respeito e seriedade no trabalho e só quem tem a ganhar com isso é o Fortaleza.

O Fortaleza faz o primeiro jogo oficial da temporada nesta quinta-feira (23), quando enfrenta o Moto Club na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O duelo será às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.