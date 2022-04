Gol do Vina na vitória do Ceará contra o La Guaira é eleito o mais bonito da rodada da Sul-Americana

O gol do meio-campista Vina na vitória do Ceará contra o Deportivo La Guaira, na última terça-feira (12), pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, foi eleito nesta segunda-feira (18) o mais bonito entre as 16 partidas da rodada da competição internacional.

⚽🎥 É do @CearaSC! Vina, o autor do gol @qatarairways da semana na segunda rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/plkKEUjfeB — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 18, 2022

O camisa 29 abriu o marcador em favor dos cearenses aos 6 minutos do 1° tempo, no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. O tento do meio-campista estava concorrendo com os gols de Alan Soñora, do Independiente-ARG, de Sebastián Sáez, Unión La Calera-CHI, e Alexandro Bernabei, do Lanús-ARG.

A vitória diante do La Guaira manteve o Ceará na liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana. A equipe de Dorival Júnior soma 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos. O próximo confronto internacional acontece no dia 26 de abril (terça-feira), às 19h15, contra o Genaral Caballeros, no Paraguai.