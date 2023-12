Goiás tem desfalques e dúvidas para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

O Goiás terá pelo menos dois desfalques certos para enfrentar o Fortaleza neste domingo (3), pela Série A do Brasileirão. Bruno Melo, impedido por pertencer ao Fortaleza, e Apodi, suspenso por três cartões amarelos, não enfrentam o Leão na Arena Castelão.

A lista de desfalques para o técnico Mário Henrique pode ficar ainda maior. O atacante Palacios trata junto ao departamento médico do Goiás dores no ombro, após uma lesão na partida contra o Grêmio, e pode ficar fora de combate neste domingo.

Além dos novos desfalques, o Goiás também conta com uma lista extensa de atletas que já estavam entregues ao departamento médico: o lateral-esquerdo Hugo (lombalgia), o volante Higor Meritão (torção de tornozelo) e o atacante João Magno (lesão ligamentar no joelho).

Diante das ausências e dúvidas, o técnico Mário Henrique deve escalar a seguinte equipe titular contra o Fortaleza: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Luís Oyama e Guilherme; Vinícius e Matheus Babi (Palacios).

Fortaleza e Goiás entram em campo neste domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 37ª rodada da Série A do Brasileirão. O Leão é o 11º colocado, com 48 pontos, enquanto o Goiás é o 18º, com 35 pontos.