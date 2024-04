Globo fecha acordo e transmitirá a Série B do Campeonato Brasileiro

A Globo fechou nesta quinta-feira (18), um acordo para a transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Todas as partidas da competição serão exibidas no Premiere, e quatro jogos exclusivos por rodada.

No início de março, a Globo já tinha acertado com o Santos um contrato para a exibição dos jogos do time como mandante no Premiere, com exibições também previstas na Globo e no sportv.

A competição nacional da segunda divisão começa nesta sexta-feira e contará com 20 times, entre eles o Ceará, que lutarão por quatro vagas na Série A do ano que vem.

Quanto o Ceará vai ganhar?

Na temporada de 2023, com o contrato da Brax, o pagamento aos clubes foi de R$ 210 milhões, o que rendeu cerca de R$ 10 milhões para cada um 20 equipes, o que inclui o Ceará. Na oferta, a cada ano, o valor seria maior: 2024 (R$ 230 milhões), 2025 (R$ 250 milhões) e 2026 (R$ 279 milhões).

Como a parceria foi encerrada, o vínculo foi encerrado. Apesar disso, a CBF garantiu que todos os times receberão o mesmo montante previsto para 2024 com a Brax, como forma de compensação financeira da própria entidade. O Diário do Nordeste então confirmou que o Ceará vai embolsar aproximadamente R$ 11,5 milhões.

Participantes da Série B de 2024