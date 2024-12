Gabigol diz ter vontade de jogar no Nordeste e cita Ceará e Fortaleza; veja vídeo

O atacante Gabigol, livre no mercado após deixar o Flamengo, citou o Ceará e o Fortaleza ao falar sobre o seu desejo de um dia defender uma equipe do futebol nordestino. A declaração foi feita na última segunda-feira (9), em entrevista ao podcast Podpah.

“Tenho vontade de um dia jogar no Nordeste. Os times lá são muito fo***, as torcidas, Fortaleza, Ceará, nossa… a torcida do Vitória também, loucura. [...] Um dia quero viver essa parada, tenho essa vontade de jogar no Nordeste. A torcida lá é muito diferente”, disse.

Na entrevista, Gabigol desmentiu que esteja já acertado com o Cruzeiro para a temporada 2025. Durante a resposta, ele mais uma vez citou o Fortaleza ao falar sobre os seus possíveis destinos para a próxima temporada.

Não tem nada (com o Cruzeiro). É uma coisa que vou começar a partir de amanhã (terça-feira) a pensar, conversar, ver a melhor possibilidade para mim. Eu soube que depois da final da Copa do Brasil, saiu a notícia que eu estava fechado com o Cruzeiro. Pode ser que aconteça daqui a um mês, mas é mentira. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Santos, Corinthians, Fortaleza, Bahia… Gabigol Em entrevista ao Podpah

VEJA O VÍDEO

Gabriel Barbosa, de 28 anos, deixou o Flamengo após seis temporada atuando com a camisa da equipe rubro-negra. No domingo (8), ele fez sua última partida pelo time carioca, contra o Vitória, na Série A do Brasileirão 2024.