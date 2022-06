França x Dinamarca: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

França e Dinamarca se enfrentam em jogo da Liga das Nações da UEFA. O duelo será nesta sexta-feira (3), às 15h45 (de Brasília), no Stade de France. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo 1 da Liga A.

A equipe francesa é a atual campeã do torneio e busca o bicampeonato. Com o apoio da torcida e liderada por Mbappé e Benzema, a atual Campeã do Mundo vai atuar na cidade de Saint-Denis.

A Dinamarca vai em busca de surpreender. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o time fez uma campanha histórica. Ao todo, foram nove vitórias e apenas uma derrota em dez jogos. Na Eurocopa, os dinamarquezas chegaram às semifinais.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

França - Lloris; Kimpembe, Varane e Saliba; Digne, Rabiot, Tchouaméni, Kanté e Clauss; Griezmann e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Dinamarca - Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Christensen e Maehle; Hojbjerg, Delaney e Eriksen; Skov Olsen, Poulsen e Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand.

FICHA TÉCNICA:

França x Dinamarca

Data e hora: 03/06, às 15h45 (de Brasília)

Local: Stade de France, Saint-Denis (FRA)