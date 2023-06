No FortalezaCast desta sexta, Marta Negreiros, Brenno Rebouças e João Bandeira Neto debatem sobre os atletas que estão em fim de contrato com o Fortaleza. Os jornalistas do Sistema Verdes Mares explanaram suas opiniões sobre quem deve ficar e quem deve deixar o clube. Ao todo, o Tricolor tem 15 jogadores com vínculo encerrando em 2023.

