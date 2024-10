Fortaleza x Ribeirópolis (SE) pela Copa do Nordeste de Futsal: veja horário, palpites e onde assisti

O Fortaleza entra em quadra nesta sexta-feira (18), pela semifinal da Copa do Nordeste de Futsal. O Leão enfrenta o Ribeirópolis (SE), às 17 horas, no Ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe (CE). Quem vencer, enfrentará Traipu (AL) ou São João do Jaguaribe (CE) na grande final.

Onde assistir

Palpites

inter@



Como chegam as equipes

O Leão chegou até a decisão após bater o Jandaira por 3 a 0 na última quarta-feira (16). O Ribeirópolis avançou ao empatar com o Ceará em 2 a 2 com o Ceará, com gol da vaga restando 13 segundos para o apito final. O time avançou com a igualdade por ter melhor campanha que o Vovô.

Quem for campeão, jogará o “confronto das copas”, onde enfrenta outros campeões regionais em busca do título e da classificação. A primeira equipe garantida na competição classificatória para a Libertadores é a ACBF (RS), campeã da Copa Sul.