Fortaleza x Corinthians: check-in liberado e ingressos a partir de R$ 15; veja preços e setores

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos e abriu o check-in do sócio-torcedor para o jogo com o Corinthians, domingo (21), às 18h, na Arena Castelão, válido pela 23ª rodada da Série A. Com promoção, os bilhetes são comercializados a partir de R$ 15,00 (meia) nas lojas oficiais e na Bilheteria Virtual.

Os planos Leão da Galera e recarga terão 100% de desconto no ingresso e os associados podem adquirir bilhetes para acompanhantes no setor Superior Sul com valores promocionais.

Ingressos de Fortaleza x Corinthians

Superior Sul: R$ 120,00 / R$ 60,00

Superior Sul (acompanhante do sócio): R$ 40,00 / R$ 20,00

Superior Central: R$ 50,00 / R$ 25,00

Inferior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Bossa Nova: R$ 80,00 / R$ 40,00

Especial: R$ 80,00 / R$ 40,00

Premium: R$ 200,00 / R$ 100,00

Superior Norte (visitante): R$ 120,00 / R$ 60,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 100% de desconto no ingresso.

Na tabela de classificação, o Fortaleza está na 15ª posição, com 24 pontos. O Corinthians está em 3º, com 39.

Instruções para venda nas lojas físicas:

Venda em dinheiro e cartão de crédito apenas no Pici, Loja Conceito e Loja Leão 1918 RioMar Papicu. As demais apenas em dinheiro;

Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente;

Crianças menores de 12 anos poderão comprar ingressos pagam meia-entrada sem carteira de estudante.

