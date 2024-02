Fortaleza x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Ceará entram em campo, neste sábado (17), às 16h40, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O primeiro Clássico-Rei da temporada pode modificar o cenário dos confrontos das quartas e semifinais do estadual, além de dar vantagem a uma das equipes no mata-mata.O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O Leão do Pici é o mandante da partida e vai contar com a maior parte da torcida nas arquibancadas. Na tabela de classificação do Grupo A, o Tricolor está no topo, mas precisa pontuar para garantir a classificação direta na semifinal. Por isso, Vojvoda optou por poupar seus jogadores titulares na vitória por 3x1 contra o River-PI na última quarta-feira, pela Copa do Nordeste, e vai colocar o melhor que tem a disposição contra o rival neste sábado.

O Ceará vai para o duelo com força máxima e com o retorno dos titulares. No meio de semana, o Alvinegro, com time alternativo, ficou no empate em 0 a 0 com o Náutico, no estádio dos Aflitos, pela Copa do Nordeste. A equipe de Vagner Mancini segue invicta na temporada, com quatro vitórias e três empates em sete jogos até aqui. No estadual, o Vozão é líder do seu grupo e busca a vitória hoje para garantir a vantagem no mata-mata.

O confronto será transmitido pela TV Verdes Mares, além da rádio Verdinha FM 92.5 e no YouTube do Jogada. Você acompanha ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO PRONTO PARA AÇÃO

Depois dos confrontos pela Copa do Nordeste, Juan Pablo Vojvoda teve dois dias de atividades no Pici para preparar seus atletas de olho no Clássico Rei. Com o tempo reduzido, o treinador optou por poupar os titulares contra o River-PI. Alguns, como Pacheco e Brítez, nem sequer foram relacionados pelo argentino. Apenas Pikachu começou na onzena inicial, Tinga e Pochettino entraram no decorrer do jogo.

Precisando pontuar, o Leão vai com força máxima para o clássico deste sábado. As baixas no Departamento Médico são Hércules e Calebe. O camisa 10 ainda se recupera de um estiramento na coxa, e deve ser substituído por Kervin Andrade no meio campo.

Outra situação que pode preocupar é de Bruno Pacheco. O lateral sofreu um trauma na mão e foi poupado no último jogo, mas há possibilidade que ele siga fora de combate para este sábado. Gonzalo Escobar deve ser o substituto natural do camisa 6, mas Tinga e Brítez também podem ser utilizados pelo lado esquerdo.

TRICOLOR EM SALDO POSITIVO

Após disputar 7 jogos no ano, o Fortaleza chega para o Clássico com saldo positivo em números. O time soma cinco vitórias, um empate e uma derrota até este momento. O ataque já balançou as redes 16 vezes, média de mais de dois gols por partida, enquanto a defesa foi vazada em cinco oportunidades.

Entre os destaques individuais do Leão, estão Kervin Andrade e Yago Pikachu. O jovem venezuelano chamou atenção desde o primeiro jogo do ano, quando balançou as redes contra o Horizonte na sua estreia pelo time profissional. Ao todo, já foram dois gols marcados e três assistências anotadas pela joia tricolor.

Legenda: Kervin Andrade é destaque do Fortaleza em 2024 Foto: Isamael Soares/SVM

Já Yago Pikachu é o artilheiro do time na temporada, com quatro gols. O ponta anotou um hat-trick em cima do Barbalha e voltou a marcar no meio de semana contra o River-PI. Além disso, o camisa 22 já deu uma assistência no ano, totalizando cinco participações diretas em gol.

VOZÃO PREPARADO

Com cronograma montado desde o começo do mês, Mancini deu descanso ao time titular no meio de semana que nem viajou para o jogo contra o Náutico. O foco do Ceará é a manutenção da liderança na sua chave do estadual e a melhor pontuação na primeira fase, o que garantiria vantagem no mata-mata. Sem contar os desfalques que segue tratamento no Centro de Saúde e Performance do clube, o Vozão vai com força máxima.

A onzena inicial utilizada diante do Altos-PI, no empate em 1 a 1, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, deve começar o Clássico-Rei. Estes atletas passaram a semana na capital cearense ganhando condicionamento físico e sendo acompanhados pela comissão técnica permanente do clube.

As dúvidas ficam por conta de Ramon Menezes que estava no período de transição, Lourenço que sentiu fadiga muscular e não atuou no último final de semana e enquanto Lucas Mugni que trata lesão na coxa direita. Outro que veio a sentir desconforto muscular na semana foi o meia Bruninho.

Legenda: Em 7 partidas no ano, o Alvinegro marcou 15 gols e sofreu 2 até aqui na temporada Foto: Kid Junior / SVM

EQUILÍBRIO ALVINEGRO

Em sete partidas na temporada, o Ceará tem quatro vitórias e dois empates, com 15 gols marcados e apenas 2 sofridos. O setor ofensivo anda muito bem e o destaque é o atacante Erick Pulga que, aos 23 anos, assumiu a artilharia do time com cinco gols marcados na temporada. O ponta-esquerda tem quatro tentos no estadual e um na Copa do Nordeste.

Logo atrás na artilharia do ano, o Vozão tem Guilherme Castilho, Aylon e Raí Ramos, com dois gols marcados. Um ponto que chama atenção e até foi observado por Vagner Mancini, é a distribuição dos gols por todo o time. O equilíbrio é outro dado positivo no time de Porangabuçu.

Dos sete jogos disputados no ano, o Ceará teve a defesa vazada em apenas duas oportunidades, contra Maracanã e Altos-PI. Para o setor, o comandante alvinegro tem adotado o rodízio nos jogos e dando oportunidade aos goleiros Fernando Miguel e Richard, além dos atletas da base que foram aproveitados no time alternativo. Com a dúvida sobre o zagueiro Ramon Menezes, o técnico não tem “dores de cabeça” para a defesa.

Legenda: Destaque no início de 2024, o atacante Erick Pulga tem cinco gols em cinco jogos pelo Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Escobar; Zé Welison, Pochettino, Kervin Andrade; Pikachu, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CEARÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 17/02/24 (sábado)

Horário: 16h40 (Horário de Brasília)

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Assistente 1: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

Assistente 2: José Moracy de Sousa e Silva (CE)

4º árbitro: Avelar Rodrigo da Silva (CE)

5º árbitro: Freddy Rafael Lopez Fernandez (CE)