Fortaleza x Ceará pelo Brasileiro feminino Sub-20: acompanhe ao vivo

Fortaleza e Ceará se enfrentam em jogo da segunda rodada do Brasileiro Feminino Sub-20. O duelo será nesta quarta-feira (18), no Estádio Presidente Vargas, em duelo do Grupo E.

As Leoas golearam a equipe do Recanto na rodada passada por 7 a 0 e farão o primeiro jogo em casa já num Clássico-Rainha. A equipe briga para manter a liderança. O time comandado por Igor Cearense manteve base da equipe que fez campanha histórica em 2024 e promoveu atletas da categoria sub-17.

As Meninas do Vozão, comandadas pelo técnico Brasileiro Neto, foram derrotadas por 6 a 0 pelo Palmeiras na estreia da competição e vão em busca da primeira vitória. As Alvinegras estão em terceiro no grupo

ESCALAÇÕES:

Legenda: Escalação do Fortaleza. Foto: Divulgação/Fortaleza

Legenda: Escalação do Ceará. Foto: Divulgação/Ceará

ASSISTA AO VIVO: