Fortaleza x Atlético-GO tem equilíbrio na Série A de pontos corridos; veja histórico

Fortaleza e Atlético-GO já se enfrentaram 13 vezes na história, em três competições: Séries A e B, e a Copa do Brasil. Na era do Brasileirão de pontos corridos, foram sete partidas disputadas. Em busca de voltar para o G-4 e pontuar fora de casa, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda quer a vitória. O histórico entre as equipes, no entanto, é de equilíbrio.

Das sete partidas disputadas, o Tricolor venceu duas. Todas sob o comando do técnico argentino, uma fora e outra diante da torcida, na Arena Castelão. O Dragão também venceu duas vezes, uma como visitante e outra como mandante. Além disso, os times empataram três vezes. O Tricolor marcou cinco gols e sofreu sete. Já o adversário marcou sete e teve as redes balançadas cinco vezes.

Já rebaixado para a Série B de 2025, o Dragão entra em campo apenas para cumprir tabela. Já o Fortaleza busca voltar ao G-4 e para melhorar a melhor campanha do clube na competição, superando o quarto lugar de 2021. No primeiro turno, o Tricolor do Pici venceu o confronto por 3 a 1, em casa.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo é válido pela 37ª rodada do Brasileiro.

Veja histórico:



2024

Fortaleza 3 - 1 Atlético-GO

2022

Fortaleza 1 - 1 Atlético-GO

Atlético-GO 0-1 Fortaleza

2021

Fortaleza 0 - 3 Atlético-GO

Atlético-GO 0 - 0 Fortaleza

2021/2020

Atlético-GO 2 - 0 Fortaleza

Fortaleza 0 - 0 Atlético-GO