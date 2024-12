A cobrança de Vojvoda ao elenco do Fortaleza após a péssima atuação

O Fortaleza perdeu para o Vitória-BA por 2 a 0, neste domingo (1º), no Barradão/BA, pela 36ª rodada da Série A de 2024. Em campo, uma péssima exibição, com excesso de falhas defensivas e baixa produção ofensiva. Assim, deixa o G-4 e fica na 5ª posição, com 65 pontos. É fato: o time garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores, mas ainda tinha outras metas no Brasileirão. E Vojvoda sabia disso.

A postura coletiva sem concentração foi de uma equipe sem maiores ambições na reta final. Matematicamente, a briga pelo título também acaba. Dos últimos nove pontos, somou somente dois.

A campanha é histórica, se fixar na parte alta da tabela é privilégio, mas Vojvoda cobrou o elenco.

"Reconheço o esforço, o grande ano que faz o Fortaleza, mas tenho que ser sincero de dizer que o meu time tem que responder de um melhor jeito [...] Eu quero um time com outra mentalidade, com ambição mais forte. Hoje era o momento para mostrar essa ambição. Queremos mais. E isso não aconteceu. Todos somos responsáveis e eu primeiro, como líder, quero brigar acima. E estou com dor pelo que aconteceu hoje. Eu queria ganhar, como quero ganhar sempre. Um time como o Fortaleza, que está crescendo, necessita, nessas partidas, mostrar ambição de querer mais”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

A resposta do treinador argentino na coletiva é um recado nítido contra qualquer comodismo. A atual comissão técnica não vai tolerar falta de compromisso e tem mais duas partidas para uma resposta na 1ª divisão, contra o Atlético-GO na quarta (4), às 21h30, no Antônio Accioly, e também frente ao Internacional, no sábado (8), às 16h, na Arena Castelão. Para Vojvoda, o Leão não está de férias.