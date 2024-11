Os objetivos do Fortaleza na reta final da Série A

As chances de título do Fortaleza ficaram remotas na reta final da Série A de 2024. Matematicamente, estatísticos apontam a probabilidade de 1% de ser campeão restando três jogos. Independente dessa briga, o clube cearense possui mais objetivos no encerramento do Brasileirão.

O Diário do Nordeste lista tudo que o Leão ainda pode conquistar até a última rodada. Os próximos compromissos pelo torneio nacional são contra Vitória-BA (F), Atlético-GO (F) e Internacional (C).

Vale ressaltar que a campanha em si é histórica. A equipe caminha para consolidar o melhor desempenho da história do Nordeste na 1ª divisão da era dos pontos corridos, iniciada em 2003.

Fase de grupos da Libertadores

O Fortaleza está garantido matematicamente na Libertadores, mas agora busca consolidar vaga na fase de grupos. Isso porque, no momento, ainda há riscos do time terminar na pré-Libertadores, etapa que disputou na temporada de 2023. Para tal, pode conseguir sem sequer entrar em campo.

No sábado (30), Botafogo e Atlético-MG decidem o título da competição internacional de 2024. Se o time carioca se sagrar campeão, transforma o G-7 em G-8, o que classificaria o Leão automaticamente. Caso o resultado seja o Galo, o time depende de uma combinação de resultados, mas para depender apenas de si, basta somar mais uma vitória e um empate até o fim da Série A.

Melhor colocação do Nordeste

A melhor campanha da história de um time nordestino é do Fortaleza, com a 4ª colocação em 2021. Na ocasião, a presença no G-4 foi uma classificação recorde para a nossa região, se consolidando como a melhor posição de um representante do Nordeste no Brasileirão da era dos pontos corridos.

A pontuação foi de 58. Em 2024, o Leão já atingiu 65 pontos, ocupando exatamente a 4ª posição. Logo, o desafio é subir mais posições e ampliar o próprio recorde com melhor desempenho no G-4.

Invicto em casa

O Fortaleza detém uma invencibilidade de 18 partidas em casa na Série A de 2024. Restando três rodadas, o time já foi decretado como melhor mandante da competição, com aproveitamento de 81,5%, obtidos com 13 vitórias e cinco empates. E resta um jogo na Arena Castelão: Internacional.

Caso termine a competição invicto com mando de campo, o clube entraria em um seleto grupo na história da Série A dos pontos corridos. Apenas três times conseguiram esse feito: Flamengo (2019), Atlético-MG (2012) e Grêmio (2009).