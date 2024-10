Fortaleza vence o Sport por 3 a 0 e garante vaga na Final do Campeonato Brasileiro de Futsal

O Fortaleza está na final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Tricolor de Aço venceu o Sport por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (30), no CFO, pelo segundo jogo da semifinal e avançou. Os gols do Leão foram marcados pelo ala Valdin, o pivô Gigante e o fixo Gugu. No jogo de ida, o Fortaleza havia vencido por 3 a 2.

Legenda: O Tricolor de Aço fez valer seu favoritismo de venceu em casa Foto: João Moura / Fortaleza EC

Datas da Final

O Leão enfrentará o Apodi/RN, em dois jogos, nos dias 9 e 16 de novembro, pela conquista da taça. O primeiro jogo será na cidade de Mossoró-RN, enquanto o segundo será na capital cearense, no CFO.

Será a 5ª final disputada pelo Fortaleza na temporada: o time já decidiu o Campeonato Cearense, Copa do Estado, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.